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سيراميكا يهاجم الاتحاد السكندري بـ"شادي حسين وميسي"

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القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا، تشكيل فريقه الذى يخوض به مباراة الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة السابعة بالدوري العام.

 

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

 

حراسة المرمى: عامر عامر 

 

خط الدفاع: محمود نعيم  - محمود البدري - خالد صبحي  - عمرو الحلواني. 

 

خط الوسط:  محمد توني - بلال السعيداني - محمود نبيل -  محمد إبراهيم . 

 

خط الهجوم :شادي حسين - مصطفى

 

ويجلس على مقاعد البدلاء:

 

محمد كوكو  - وليد عبد المنعم - عبد الله محمود - احمد محسن  - مصعب البطاط  - كوامي بونسو - ونيفول كوبينا- ايفانز منساه   - باسم مرسي.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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