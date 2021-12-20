سيراميكا يهاجم الاتحاد السكندري بـ"شادي حسين وميسي"

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا، تشكيل فريقه الذى يخوض به مباراة الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة السابعة بالدوري العام.

محمد يوسف

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