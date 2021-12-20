شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهاجم الاتحاد السكندري بـ"شادي حسين وميسي" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا، تشكيل فريقه الذى يخوض به مباراة الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة السابعة بالدوري العام.
ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: محمود نعيم - محمود البدري - خالد صبحي - عمرو الحلواني.
خط الوسط: محمد توني - بلال السعيداني - محمود نبيل - محمد إبراهيم .
خط الهجوم :شادي حسين - مصطفى ميسي.
ويجلس على مقاعد البدلاء:
محمد كوكو - وليد عبد المنعم - عبد الله محمود - احمد محسن - مصعب البطاط - كوامي بونسو - ونيفول كوبينا- ايفانز منساه - باسم مرسي.