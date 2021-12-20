شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتقدم على الجونة بهدف نظيف فى الشوط الأول بتوقيع إبراهيم يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادى إنبى الشوط الأول متقدما على الجونة بهدف نظيف، في المباراة المقامة حاليا على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

أحرز إبراهيم يحيى مدافع إنبى هدف الشوط الأول الوحيد فى الدقيقة 5 من بداية المباراة، واحتسب الحكم ركلة جزاء لإنبى في الدقيقة 32، إلا أن تقنية الفيديو أكدت أنها تسلل من البداية كما رفع الحكم المساعد ويقوم الحكم باحتساب التسلل وإلغاء ركلة الجزاء.

وحاول لاعبو الجونة إدراك التعادل إلا أن تألق دفاع إنبى والحارس محمود جاد منعا دخول الكرة في الشباك، في الوقت الذى حاول لاعبو إنبى في أكثر من هجمة تسجيل الهدف الثانى إلا أن تألق عماد السيد حارس الجونة حال دون ذلك.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: اسلام طارق، محمد نجيب، عمرو طارق، عبد الجواد

خط الوسط: نور السيد، عمرو بركات، محمد رزق، اسلام عبد النعيم

خط الهجوم: كريم طارق، خالد قمر.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: مصطفى دويدار، إبراهيم يحيى، محمد إسماعيل، مروان داوود.

خط الوسط: أحمد العجوز، مصطفى جمال، مصطفى شكشك.

خط الهجوم: دينو بيتر، جون إيبوكا، مصطفى شلبي.

ويحتل نادى إنبى المركز 11 فى ترتيب جدول مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 نقاط بينما يحتل نادى الجونة المركز 12 برصيد 7 نقاط.