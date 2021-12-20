شكرا لقرائتكم خبر عن عرفة السيد يقود هجوم إيسترن كومباني أمام مصر المقاصة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني تشكيل فريقه فى مواجهة المقاصة اليوم، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدورى المصرى.

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمى: أحمد بوسكا

خط الدفاع: خالد مصطفى -أحمد داهش - عاصم سعيد-أسامة العزب

خط الوسط: كمال ابو الفتوح -محمد ناصر (مودي) -محمود صقر - أحمد أبو بكر موكشا

الهجوم: عرفة السيد - صلاح عاشور

البدلاء: أحمد تمساح - عمرو حسام -الحسيني طه - كريم خميس - محمد عصام - بنچامين - محمد حسن - يوسف مجدي عبد الغني - محمد علي عباس

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الثامن عشر والأخير في ترتيب جدول الدورى المصرى، بدون نقاط بعد الهزيمة في 6 مباريات أمام كل من: المقاولون وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر وبيراميدز والجونة، سجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 16 هدفا.