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عرفة السيد يقود هجوم إيسترن كومباني أمام مصر المقاصة فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني تشكيل فريقه فى مواجهة المقاصة اليوم، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدورى المصرى.

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمى: أحمد بوسكا

خط الدفاع: خالد مصطفى  -أحمد داهش - عاصم سعيد-أسامة العزب

خط الوسط: كمال ابو الفتوح  -محمد ناصر (مودي) -محمود صقر - أحمد أبو بكر موكشا 

الهجوم: عرفة السيد  -  صلاح عاشور

البدلاء: أحمد تمساح - عمرو حسام -الحسيني طه - كريم خميس - محمد عصام -   بنچامين - محمد حسن - يوسف مجدي عبد الغني   - محمد علي عباس

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الثامن عشر والأخير في ترتيب جدول الدورى المصرى، بدون نقاط بعد الهزيمة في 6 مباريات أمام كل من: المقاولون وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر وبيراميدز والجونة، سجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 16 هدفا.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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