شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان تصعد لنهائي سباق 100 متر فراشة فى بطولة العالم للسباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني للسباحة، إلى نهائي سباق 100 متر فراشة فى بطولة العالم للسباحة القصيرة المقامة حالياً فى الإمارات، حيث جاءت فريدة عثمان فى المركز الثامن بزمن 56.62 ثانية ضمن تصفيات دور نصف النهائي.

فيما أنهت فريدة عثمان منافسات سباق 50م حرة سيدات في بطولة العالم للسباحة بزمن 24.49 ثانيه لتحتل المركز الـ 16.

كما احتل السباح يوسف رمضان لاعب المنتخب الوطنى المركز 13 فى منافسات 100م حره في بطوله العالم للسباحة 25م بزمن 47.36 ثانية.

وانطلقت النسخة الخامسة عشر من بطولة العالم للسباحة القصيرة في مدينة أبو ظبي من يوم 16 وتستمر حتى 21 من ديسمبر الجاري بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة يمثلون ما يقارب الـ180 دولة.

وتقام ضمن البطولة 44 مسابقة على مدار الـ6 أيام و تصل قيمة جوائز البطولة الإجمالية إلى 2.8 مليون دولار.

ويمثل المنتخب المصري في البطولة ست لاعبين ولاعبات هم : فريدة عثمان، عبد الرحمن سامح هريدي، محمد سامي، يوسف رمضان، يوسف القماش ومروان القماش.