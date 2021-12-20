شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مصر المقاصة أمام إيسترن كومبانى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى، المدير الفنى لنادى مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمواجهة إيسترن كومبانى، فى إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدورى المصرى.

وجاء تشكيل مصر المقاصة كالتالى:

محمد مجدى، على فتحى، أحمد صبيحة، حسام عبد الواحد، كريم حلاوة، سيرجى إريك، محمد محسن ليلة، منعم، أتونى جوزيف، سعيد الونش، هشام شعبان.

ويرغب فريق المقاصة في العودة للنتائج الإيجابية بعد الخسارة من المصري في آخر مواجهات الفريق الفيومي بالدوري، وتوقف رصيده عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر.

ويفكر مسئولو نادي المقاصة في ضم أكثر من لاعب من لاعبي الأهلي الشباب، والذين لا يحصلون على فرصة المشاركة في المباريات مع الفريق الأول، في ظل اكتمال قائمة الفريق الأحمر، وصعوبة الحصول على فرصة.

ويترقب مسئولو المقاصة ضم أكثر من لاعب شاب مثل محمد نصير "المهاجم" وزياد طارق "الجناح" ومحمد فخري "صانع الألعاب" وصالح نصر "المهاجم"، لاسيما وأنهم يملكون إمكانيات فنية عالية وقادرين على تقديم الإضافة الهجومية للفريق الفيومي، لاسيما في ظل معاناته من عقم تهديفي منذ بداية الموسم الحالي.