شكرا لقرائتكم خبر عن بعد معاينة الملعب.. محمد عادل يقرر انطلاق مباراة الاتحاد وسيراميكا فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الحكم الدولي محمد عادل انطلاق مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا فى موعدها الثامنة مساءً، عقب وصوله إلى استاد الإسكندرية ومعاينة أرض الملعب.

وسبق وأكد الدكتور محمد عبد الرزاق، مدير استاد الإسكندرية، أن مباراة الاتحاد وسيراميكا المرتقبة فى الأسبوع السابع من الدوري والمحدد لها الثامنة مساء اليوم، بنسبة 80% لن تقام فى موعدها قبل أن يحسم الحكم موقفها .

وبذل مسؤولو استاد الإسكندرية جهوداً كبيرة خلال الساعات الأخيرة حيث قاموا بتغطية أرضية الملعب خوفاً من تضررها بسبب الأمطار التي هطلت على عروس البحر المتوسط خلال الساعات الأخيرة، فى ظل اضطراب الأحوال الجوية.

ويحتل نادى الاتحاد السكندرى المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 8 نقاط، بعد 6 جولات، حيث فاز في مباراتين وتعادل مواجهين وخسر مثلهما، وسجل 4 أهداف واستقبل 4 أهداف.

وخاض الاتحاد عدة مباريات ودية آخرها الفوز على فريق أبيس بتسعة أهداف نظيفة، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد السكندرى بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق مهاجمه أحمد على الذى سجل هدفين، وأضاف أحمد راشد الهدف الثالث، وفى الشوط الثانى دفع حسام حسن باللاعب كريم الديب ليسجل "سوبر هاتريك"، ويضيف صبرى رحيل وبنجامين بواتينج الهدفين الثامن والتاسع، لتنتهى المباراة بتسعة أهداف نظيفة.