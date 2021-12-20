شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: خطأ حكم مباراة فاركو والمصرى يستوجب إعادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الأسبق، إن مباراة فاركو والمصرى البورسعيدى شهدت خطأ فى الإجراءات بشكل يستوجب إعادتها، وأضاف سمير عثمان فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، "حمودى كان فى الملعب قبل خروجه بديلا، حصل احتكاك بين حمودي ولاعب فاركو أثناء وجود الأخير فى الملعب قبل تغييره، الحكم أشهر له بطاقة صفراء، وبديله دخل الملعب، ثم وجد الحكم اعتراض ومناداة بأن اللاعب عنده بطاقة صفراء أولى، فأشهر له الحكم البطاقة الحمراء".

وتابع سمير عثمان، "كان المفترض وقف إجراء الاستبدال من الحكم الرابع، وطالما الخطأ حدث داخل الملعب فكان لابد أن يطرد اللاعب ويلعب المصري بـ 10 لاعبين ، هذا خطأ في الاجراءات، والمفترض أن نعود للائحة، وقد يصل الأمر لإعادة المباراة".

فى سياق آخر، أكد جون أدوارد، المشرف العام على فريق الكرة بنادي فاركو، أن ناديه قرر رسميا مخاطبة رابطة الأندية لإعادة مباراة المصري البورسعيدي، موضحا أن مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي شهدت خطأ تحكيميا مخالفا للائحة يستوجب إعادة المباراة.

وأضاف جون أدوارد، فى تصريحات صحفية، أن مراقب المباراة قام بتدوين الواقعة التي شهدها اللقاء بعد طرد أحمد حمودي لاعب المصري وهو مازال فى الملعب ولم يغادره، ولكن الحكم قرر استكمال المباراة بعد مشاركة بديله حتى نهاية اللقاء.

وأشار جون إدوارد إلى أن مجلس إدارة نادي فاركو ينتظر القرار الرسمي من قبل لجنة الحكام في الواقعة التي شهدتها المباراة، مؤكدا أنه يثق فى قرارات رابطة الأندية أملا فى إعطاء نادي فاركو حقه، وأنه على يقين أن هناك عدلا فى المنظومة التحكيمية.