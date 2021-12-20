شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبة لمدربي الجمباز الفنى فى المركز الأولمبي بالمعادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار خطة الاتحاد المصرى للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين لصقل وتطوير المدربين والكوادر الفنية، انطلقت اليوم، الاثنين، الدورة التدريبية الأولى لمدربي ومدربات الدرجة الأولي والثانية للجمباز الفني آنسات، مع الخبير الدولي انريكو كسيلو المدير الفني لمنتخب ايطاليا ومدرب اللاعبة الاوليمبية فينسيا فيراري.

تقام الدورة فى المركز الأولمبي بالمعادي خلال الفترة من 20 حتي 23 ديسمبر الجاري، ويشارك فيها 30 مدربا ومدربة تم اختيارهم من قبل اللجنة الفنية للجمباز الفنى آنسات بالاتحاد المصرى للجمباز.

ويتحمل الاتحاد المصرى للجمباز تكاليف الدورة كاملة، ضمن سلسلة من دورات تأهيل المدربين لجميع فروع الجمباز التي يضعها مجلس إدارة الإتحاد على اجندته خلال الفترة المقبلة .

واختتمت أمس بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني وسط إشادات الوفود المشاركة فى بطولة "كأس الفراعنة" الدولية الأول لفرع الجمباز الفني رجال وآنسات، والتي استضافتها مصر من 17 وحتى 19 ديسمبر الجاري بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي صالة رقم 2 بتنظيم البطولة والإقامة وتذليل جميع الصعوبات أمام الدول المشاركة

وشارك في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني رجال وانسات 321 لاعبا ولاعبة من 12 دولة وهي قبرص واليونان وجورجيا وسوريا والسعودية وتركيا والهند وبولندا ولاتفيا وماليزيا وقطر ومصر البلد المضيف.

وتعتبر البطولة استكمالًا لسلسلة بطولات الفراعنة الدولية آلتي تنظمها مصر بداية من بطولة "كأس الفراعنة" الأولى لجمباز الايروبيك والتي أقيمت بمدينة الغردقة نوفمبر 2019 ومن بعدها بطولة الفراعنة للجمباز الإيقاعي 2020 وانضم فى هذه النسخة الجمباز الفني.

البطولة هي النسخة الأولى لفرع الجمباز الفني رجال وآنسات البطولة معتمدة من الاتحاد الدولي.

كما شارك فى البطولة حكام من أرمينيا ، بيلاروسيا ، أوكرانيا ، لبنان ، الأردن ، تونس.

ومن جانبه اكد الدكتور ايهاب امين ان الاتحاد المصري للجمباز شهد طفرة كبيرة من خلال تحقيق العديد من النتائج التي وضعت مصر علي المسار الصحيح في لعبة الجمباز، بالاضافة الي تكوين قاعدة كبيرة ممارسة للعبة الجمباز من الشباب والنشء وتأهيل المدربين تكون قادرة علي تمثيل مصر في كافة المحافل والبطولات الدولية.

واضاف امين ، أن مصر أصبحت قبلة البطولات الدولية والقارية لما تتمتع به من بنية تحتية على أعلى مستوى ومنشآت شبابية ورياضية قادرة على استضافة جميع البطولات.