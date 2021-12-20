شكرا لقرائتكم خبر عن يحيي حامد يتقدم لغزل المحلة أمام البنك الأهلي فى الدقيقة 27.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح يحيى حامد لاعب غزل المحلة فى إحراز هدف التقدم لفريقه أمام البنك الأهلى فى الدقيقة 27 من تصويبة رائعة من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، فى المباراة التى تجمع ألفريقين حالياً.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورى المصرى الممتاز.

وأعلن محمد عودة المدير الفنى لغزل المحلة التشكيل لفريقة فى مباراة اليوم وجاء التشكيل كالتالى:

محمود رضا، محمد فتح الله، ابراهيم كونيه، يحيى حامد، احمد عفيفي، بأولون فوافي، ايهاب سمير، حميد مأو، احمد غنيم، معإذ الحنأوي، عبده يحيى.

كما أعلن خالد جلال المدير ألفنى للبنك الأهلي، التشكيل الذى يخوض به مباراة اليوم وجاء كالتالي:

اسحاق يعقوبو، محمد احمد، محمد فتحى محمود، محمود محمد، احمد محمد سعيد، محمود احمد، فادى فريد، اسامه ابراهيم، مجد هلال، احمد ياسين، موسى ديأوارا.

ويدخل البنك الأهلى المباراة فى المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 10 نقاط متسأوياً مع المصرى صاحب المركز الرابع، وفاز البنك الأهلى فى 3 مباريات وتعادل فى وأحدة وخسر مباراتين، بينما يدخل غزل المحلة اللقاء فى المركز السادس برصيد 9 نقاط حصدها أبناء المحلة بعد ألفوز فى مباراتين والتعادل فى 3 لقاءات وخسارة مباراة وحيدة كانت أمام الأهلي.