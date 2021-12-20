شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يطالب لجنة الحكام بالتحقيق فى خطأ محمود البنا بمباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار بطلب لعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة للتحقيق فى خطأ محمود البنا الحكم الدولى الذى أدار مباراة الفريق البرتقالى مع المصرى البورسعيدى، ويطالب فاركو بإعادة اللقاء الذى انتهى بفوز المصرى بهدف دون مقابل فى الجولة السابعة للدورى، وذلك بسبب خطأ الحكم محمود البنا فى فى تطبيق القانون.

وفاز فريق المصرى البورسعيدى على فاركو بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، والتى أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ووفقا لبيان إدارة فاركو، قرر النادي طلب إعادة المباراة بسبب واقعة مخالفة للقانون واللوائح حيث شهد اللقاء واقعة، وهى أنه عقب طرد اللاعب أحمد حمودي لاعب نادي المصري البورسعيدي بعد تأخره فى تغييره وهو مازال فى الملعب ولم يغادر الملعب، ولكن الحكم قام باستكمال المباراة بعد مشاركة بديله حتي نهاية اللقاء، وهو الأمر المخالف للائحة ويقضي بإعادة اللقاء.