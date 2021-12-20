شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى: التحكيم ارتكب خطأ يستوجب إعادة مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مجدى عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، على واقعة طرد أحمد حمودى لاعب المصري فى مباراة اليوم. وقال مجدي عبدالعاطي، فى المؤتمر الصحفي الذى أقيم عقب المباراة، إن واقعة طرد أحمد حمودى من الأصح أن تلغى التغيير، لأن اللاعب كان داخل أرضية الملعب أثناء حدوث الواقعة الذى استحق عليها الإنذار الثاني.

وأبدى مجدي عبد العاطي تعجبه من عدم تدخل الفار في الواقعة فى هذا الخطأ التحكيمي، موضحاً أن الخطأ كارثي رغم أن محمود البناء حكم كبير لكن المباراة شهدت ظلما تحكيميا على فاركو.

وطالب المدير الفني لنادي فاركو بالنظر في الواقعة من قبل لجنة التحكيم وإعطاء نادي فاركو حقه.