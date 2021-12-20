شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يحلم بالتتويج بكأس السوبر الأفريقي لثالث مرة خلال آخر 4 نسخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحلم المغربى بدر بانون مدافع النادى الأهلى، بتحقيق لقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثالثة آخر 4 نسخة في مباراة الأهلى مع الرجاء المغربى يوم الأربعاء المقبل في الأراضى القطرية.

ونجح بدر بانون في تحقيق لقب السوبر مرتين آخر 3 نسخ، حيث حصل على السوبر رفقة الرجاء المغربى عام 2019 بعد الفوز على الترجى 2 /1، وغاب عام 2020 الذى جمع الزمالك والترجى، ثم توج مع الأهلى بالسوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان، وسيكون على موعد مع التتويج الثالث له في البطولة عندما يواجه فريقه السابق الرجاء يوم الأربعاء.

اكتملت صفوف فريق الأهلى خلال معسكره المغلق بقطر استعدادًا لخوض السوبر الأفريقى أمام الرجاء المغربى الأربعاء المقبل على ملعب أحمد بن على بالعاصمة الدوحة، بعد انضمام لاعبيه الدوليين الذين شاركوا مع منتخباتهم فى بطولة كأس العرب.

وانضم بدر بانون لمعسكر الأهلى فى نفس يوم الوصول إلى الدوحة الجمعة الماضى، بينما انضم سباعى منتخب مصر "محمد الشناوى وأكرم توفيق وأيمن أشرف وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة ومحمد شريف" فى معسكر الأهلى بقطر مساء أمس السبت، كما انضم على معلول لمعسكر الأحمر صباح اليوم، الأحد، لتكتمل صفوف المارد الأحمر.

وضم الأهلى كل اللاعبين المقيدين فى قائمة مباراة السوبر الأفريقى باستثناء الثنائى صلاح محسن بسبب الإصابة وأحمد سيد غريب لأسباب فنية.