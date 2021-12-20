شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. غزل المحلة يتعادل مع البنك الأهلي 1-1 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول، بالتعادل الإيجابي بين غزل المحلة والبنك الأهلي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي تجمعهما حاليًا ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

تقدم يحيى حامد لاعب غزل المحلة فى الدقيقة 27 من تصويبة رائعة من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، وقبل نهاية الشوط الأول تعادل محمد هلال للبنك الأهلي من ركلة جزاء.

وأعلن محمد عودة المدير الفنى لغزل المحلة، عن التشكيل لفريقة فى مباراة اليوم وجاء التشكيل كالآتى:

محمود رضا، محمد فتح الله، إبراهيم كونيه، يحيى حامد، أحمد عفيفي، باولون فوافي، إيهاب سمير، حميد ماو، احمد غنيم، معاذ الحناوي، عبده يحيى.

كما أعلن خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي، عن التشكيلة التي يخوض بها مباراة اليوم وجاءت كالآتي:

اسحاق يعقوبو، محمد احمد، محمد فتحي محمود، محمود محمد، احمد محمد سعيد، محمود احمد، فادي فريد، اسامه ابراهيم، محمد هلال، احمد ياسين، موسي دياوارا

ويدخل البنك الأهلي المباراة في المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 10 نقاط متساوياً مع المصري صاحب المركز الرابع، وفاز البنك الأهلي في 3 مباريات وتعادل في واحدة وخسر مباراتين، بينما يدخل غزل المحلة اللقاء في المركز السادس برصيد 9 نقاط حصدها أبناء المحلة بعد الفوز في مباراتين والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مباراة وحيدة كانت أمام الأهلي.