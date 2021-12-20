شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال يتعادل للبنك الأهلى أمام غزل المحلة من ركلة جزاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد هلال، لاعب البنك الأهلي في إحراز هدف التعادل لفريقه أمام غزل المحلة في الدقيقة 48، عن طريق ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً.

يستضيف فريق غزل المحلة نظيره البنك الأهلي ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وأعلن محمد عودة المدير الفنى لغزل المحلة، عن التشكيل لفريقة فى مباراة اليوم وجاء التشكيل كالآتى:

محمود رضا، محمد فتح الله، ابراهيم كونيه، يحيى حامد، أحمد عفيفي، باولون فوافي، ايهاب سمير، حميد ماو، احمد غنيم، معاذ الحناوي، عبده يحيى.

كما أعلن خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي، عن التشكيلة التي يخوض بها مباراة اليوم وجاءت كالآتي:

اسحاق يعقوبو، محمد احمد، محمد فتحي محمود، محمود محمد، احمد محمد سعيد، محمود احمد، فادي فريد، اسامه ابراهيم، محمد هلال، احمد ياسين، موسي دياوارا

ويدخل البنك الأهلي المباراة في المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 10 نقاط متساوياً مع المصري صاحب المركز الرابع، وفاز البنك الأهلي في 3 مباريات وتعادل في واحدة وخسر مباراتين، بينما يدخل غزل المحلة اللقاء في المركز السادس برصيد 9 نقاط حصدها أبناء المحلة بعد الفوز في مباراتين والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مباراة وحيدة كانت أمام الأهلي.