شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يعلن مخاطبة رابطة الأندية المحترفة رسمياً لإعادة مباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جون أدوارد، المشرف العام على فريق الكرة بنادي فاركو، أن ناديه قرر رسميا مخاطبة رابطة الأندية لإعادة مباراة المصري البورسعيدي، موضحا أن مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي شهدت خطأ تحكيميا مخالفا للائحة يستوجب إعادة المباراة.

وأضاف جون أدوارد، فى تصريحات صحفية، أن مراقب المباراة قام بتدوين الواقعة التي شهدها اللقاء بعد طرد أحمد حمودي لاعب المصري وهو مازال فى الملعب ولم يغادره، ولكن الحكم قرر استكمال المباراة بعد مشاركة بديله حتى نهاية اللقاء.

وأشار جون إدوارد إلى أن مجلس إدارة نادي فاركو ينتظر القرار الرسمي من قبل لجنة الحكام في الواقعة التي شهدتها المباراة، مؤكدا أنه يثق فى قرارات رابطة الأندية أملا فى إعطاء نادي فاركو حقه، وأنه على يقين أن هناك عدلا فى المنظومة التحكيمية.