الجونة يخطف تعادلا قاتلا أمام إنبي.. والبنك يفرط في الفوز أمام غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خطف فريق الجونة تعادلا قاتلا أمام نظيره إنبي مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة الـ 7 بدوري we المصري.

وتقدم اللاعب إبراهيم يحيى بالهدف الأول لفريق إنبي في الدقيقة 5 من زمن اللقاء بتمريرة من محمد مرسي.

وقبل صافرة النهاية سجل اللاعب خالد قمر هدف التعادل لفريق الجونة في الدقيقة 90+8.

ولعب الجونة بتشكيل مكون من:

" عماد السيد، محمد عبدالجواد، محمد نجيب، عمرو طارق، اسلام محارب، محمد رزق، نور السيد، عمرو بركات، اسلام عبد النعيم، خالد قمر، كريم طارق".

وجاء تشكيل إنبي على النحو التالي:

" محمود جاد، إبراهيم يحيى، محمد حامد، محمد مرسى، خالد رضا، مهاب ياسر، جون أوبوكا، مصطفى جمال، علي فوزي، مصطفى دويدار، عبدالرحمن عماد".

وبتلك النتيجة، رفع إنبي رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر، بينما وصل رصيد الجونة إلى نفس عدد النقاط بالمركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية خيم التعادل الإيجابي على مواجهة غزل المحلة ونظيره البنك الأهلي، بنتيجة 1-1، في لقاء اقيم على استاد غزل المحلة.

وسجل يحيى حامد الهدف الأول لفريق غزل المحلة في الدقيقة 27 مستغلا ركلة مباشرة سددها بنجاح داخل شباك مرمى البنك الأهلي.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد نهاية الشوط الأول، ليتقدم لتنفيذها محمد هلال ويسددها بنجاح على يمين حارس غزل المحلة.

ولعب غزل المحلة بتشكيل مكون من:

" محمد رضا، محمد فتح الله، ابراهيما كونيه، يحيى حامد، أحمد عفيفي، ايهاب سمير، باولن فوافي، حميد ماو، أحمد غنيم، عبده يحيى، معاذ الحناوي".

وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي:

"محمد الزنفلي، محمد دبش، أحمد ياسين، أحمد سعيد، إسحاق يعقوبو، أسامة إبراهيم، محمد فتحي،، موسى دياورا، محمود قاعود، محمد هلال، فادي فريد".

وبتلك النتيجة، رفع البنك الأهلي رصيده إلى 11 في المركز الخامس وخلفه غزل المحلة في المركز السادس برصيد 10 نقاط.