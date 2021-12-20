الأهلي والرجاء .. حالة وفاة تربك بي إن سبورتس قبل 48 ساعة من سوبر أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تسبب حالة وفاة والد المعلق التونسي عصام الشوالي في حالة ارتباك داخل مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء.

ويخوض الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا مباراة السوبر الإفريقي في قطر يوم الأربعاء المقبل أمام الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية بملعب "أحمد بن علي".

وأعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" نقل مباراة السوبر الإفريقي بين فريقي الأهلي والرجاء المغربي عبر قناة "beIN Sports HD 1" بتعليق عصام الشوالي إلا جاء وفاة والد الشوالي أمس الأحد دفعت القناة لتعليق اسمه.

ولم تعلن "بي إن سبورتس" معلق المباراة الجديد حتى الأن الذي لن ينتمي بطبيعة الحال لبلد الفريقين المتنافسين.



وقامت إدارة "بي إن سبورتس" بقطع إرسال "beIN Sports HD 1" المجاني التي فتحت مجاناً خلال بطولة كأس العرب في الواحد والنصف من صباح أمس الأحد كما قامت بإيقاف حساب القناة المفتوح عبر يوتيوب .

ومن المقرر إقامة مباراة السوبر الإفريقي على ملعب "أحمد بن علي" المونديالي في الريان بتمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة (الثامنة بتوقيت قطر).

يُذكر أن الأهلي هو حامل اللقب الحالي في بطولة كأس السوبر بعدما تغلب على نهضة بركان المغربي بنتيجة (2-0) في الدوحة يوم 28 مايو 2021.