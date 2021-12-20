بمشاركة حجازي.. فوز قاتل لاتحاد جدة يؤهله لربع نهائي كأس خادم الحرمين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق نادي اتحاد جدة فوزًا قاتلًا على حساب الفتح، بثلاثة أهداف لاثنين، مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشارك المصري أحمد حجازي في التشكيل الأساسي للاتحاد خلال اللقاء، حيث لعب المواجهة كاملةً بعد أيام قليلة من خوضه منافسات كأس العرب 2021 مع منتخب مصر.

ونجح مراد باتنا في تسجيل هدف التقدم الأول للفتح في الدقيقة 17 من اللقاء، قبل أن يضاعف اللاعب نفسه النتيجة بتسجيل ثاني الأهداف في الدقيقة 22.

وقلص روماريو دا سيلفا من تقدم الفتح بتسجيل أول أهداف الاتحاد من ركلة جزاء في الدقيقة 38، قبل أن يعادل النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 90+2، نجح برونو هنريكي في تسجيل هدف قاتل للاتحاد ليخطف به بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة السعودية.