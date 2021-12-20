خبير تحكيمي يوضح صحة حالة طرد أحمد حمودي.. وهل تعاد المباراة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الخبير التحكيمي سمير محمود عثمان أن فريق المصري البورسعيدي كان يجب أن يلعب منقوصا في مباراة فاركو التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية اليوم الاثنين ضمن منافسات الأسبوع السابع لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال سمير محمود عثمان عبر قناة "أون تايم سبورتس": "في حالة استبدال لاعب المصري أحمد حمودي، من المفترض أن يذهب اللاعب للخارج، لكن قبل خروجه حدث خطأ، فحصل اللاعب على إنذار ثان قبل أن يتعرض للطرد".

وأضاف: "حدث احتكاك بين أحمد حمودي ولاعب فاركو، فاتخذ الحكم قرارا بمنح بطاقتين صفراوين للاعبين، وكان ذلك داخل الملعب، وفقا لما نقلته الكاميرات التلفزيونية التي نقلت المباراة".

وأوضح: "كان الإجراء القانوني أن يلعب المصري منقوصا بعشرة لاعبين أمام فاركو بعد طرد أحمد حمودي لأن السلوك غير الرياضي حدث داخل الملعب قبل حدوث الاستبدال، وكان من المفترض أن يوقف الحكم الرابع إجراءات الاستبدال".

وأتم سمير محمود عثمان قائلا: "ذلك كان مسؤولية الحكم الرابع بجانب حكام الفيديو، وعلى النادي المتضرر تقديم شكوى إلى لجنة المسابقات باتحاد الكرة لأن هناك عدم تكافؤ فرص، وعلينا العودة إلى اللائحة وقد يصل الأمر إلى إعادة المباراة".

واحتج نادي فاركو رسميا على القرار التحكيمي المخالف للائحة -على حد وصف النادي- في مباراة الفريق أمام المصري والتي انتهت بفوز الأخير (1-0)، وطالب فاركو بإعادة المباراة بعد أن شهدت خطأ تحكيميا من قبل حكم اللقاء محمود البنا.