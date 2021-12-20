مصدر لمصراوي ردًا على طلب فاركو: مواجهة المصري لن تعاد.. وطرد حمودي خارج الملعب



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن مواجهة فاركو ضد المصري التي أقيمت اليوم، الإثنين، لن يتم إعادتها في ظل تعرض أحمد حمودي لاعب الفريق البورسعيدي للطرد خارج الملعب.

المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- أشار في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن محمود البنا حكم المباراة أشهر البطاقة الحمراء لحمودي بعد خروجه من الملعب، مما يجعل استئناف المصري للمواجهة كامل العدد صحيحًا.

وكان نادي فاركو قد تقدم باحتجاج رسمي إلى رابطة الأندية، طالب خلاله بضرورة إعادة المباراة، في ظل تعرض حمودي للطرد أثناء خروجه من الملعب في أحد تبديلات المصري، مع استئناف فريقه للمواجهة كامل العدد.

وقال المصدر: "المباراة لن يتم إعادتها، محمود البنا قام بطرد حمودي وهو خارج الملعب، وبالتالي فإن استكمال المصري للقاء كامل العدد صحيح".

وتعرض حمودي للطرد بعدما حصل على بطاقة صفراء ثانية بداعي تضييع الوقت أثناء تبديله، مع استكمال المصري للمواجهة بـ11 لاعب بشكل طبيعي بعد إتمام التبديل والطرد.