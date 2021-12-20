مجدي عبد العاطي: التحكيم ارتكب خطأ يستوجب إعادة مباراة فاركو والمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: عبد الرحمن طارق

علق مجدي عبد العاطي مدرب فاركو، على واقعة الطرد المثير للجدل الذي تعرض له أحمد حمودي، لاعب المصري، في مباراة الفريقين بالدوري المصري.

حمودي طُرد في الدقيقة 70 من المباراة التي فاز بها فريقه بهدف نظيف سجله هو شخصيا، بعد حصوله على إنذار ثان للتباطؤ أثناء خروجه من أرض الملعب للتبديل.

وقال مجدي عبد العاطي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن واقعة طرد أحمد حمودي من الأصح أن تلغي التغيير الذي حدث، لأن اللاعب كان داخل أرضية الملعب حين تلقى البطاقة الحمراء.

وتعجب مجدي عبد العاطي من عدم تدخل تقنية حكم الفيديو "VAR" في هذا الخطأ التحكيمي، موضحا أن أن المباراة شهدت ظلما تحكيميا على فاركو بسبب هذا الخطأ الكارثي، رغم أن محمود البنا حكم كبير.

وطالب عبد العاطي بالنظر في الواقعة من قبل لجنة التحكيم، وإعطاء نادي فاركو حقه.