خاص- تعرف على مكاسب الأهلي لمشاركته في كأس السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

نجحت إدارة النادي الأهلي من زيداة عائد رعاية مشاركة الأحمر، في كأس السوبر الإفريقي،

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي، يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء، في المباراة التي تجمع بينهما في كأس السوبر الإفريقي في قطر.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن الأهلي نجح في زيادة عائد الرعاية من كأس السوبر حيث حصل العام الحالي علي 3 ملايين و250 ألف جنيه.

وقال المصدر إن مجلس إدارة الأهلي وإدارة التسويق نجحا في تعظيم موارد النادي من زيادة القيمة التسويقية لمشاركة الفريق الأول في كأس السوبر الإفريقي .

ويذكر أن الأهلي حصل في مباراة كأس السوبر الإفريقي الموسم الماضي علي مليون ونصف المليون جنيه فقط.

وكانت شركة بريزنتيشن قد أعلنت عن توصلها لاتفاق مع شركة "مرسول" كراعي للنادي الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي .

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم الإثنين، وسط أجواء من السرية يفرضها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني لزيادة معدلات التركيز لدي لاعبيه.