مصدر بالأهلي لـ"الخليج 365": لا توجد عروض لبانون.. ولا مجال لرحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

نفى مصدر بالنادي الأهلي الشائعات التي أشارت إلى وصول عروض للتعاقد مع المغربي بدر بانون مدافع الفريق بعد تألقه مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب الأخيرة التي أقيمت في قطر.

وقال المصدر لـ"الخليج 365" إن بدر بانون ليس لديه أي عروض في الوقت الجالي، مضيفاً :"وصول عروض إلى اللاعبين أمر طبيعي لأنهم يلعبون في نادي كبير".

وأضاف المصدر :"لم تصل أي عروض حتى الآن للاعب بدر بانون، وفي الوقت نفسه لا يوجد مجال لرحيله لأنه من ركائز الفريق".

وتابع :"بدر بانون ملتزم تماما بتعاقده مع النادي الأهلي، لكننا لا نعرف سر ترديد الشائعات باستمرار حول رحيله، نحتاج لتركيز كل اللاعبين من أجل مواجهة الرجاء في كأس السوبر الإفريقي".

ويخوض النادي الأهلي مباراة كأس السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي في قطر يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 ديسمبر الجاري.