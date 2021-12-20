ماذا يقول قانون كرة القدم عن طرد حمودي عقب استبداله أمام فاركو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تعرض النجم أحمد حمودي لاعب النادي المصري البورسعيدي، للطرد في الدقيقة 69 من عمر مباراة فريقه أمام فاركو بالجولة السابعة من الدوري المصري.

وأشهر محمود البنا حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه حمودي بعد خروجه من أرض الملعب بديلاً في الدقيقة 69 من زمن اللقاء، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وجاء قرار إشهار البطاقة الصفراء الثانية والبطاقة الحمراء، لاشتباك حمودي مع أحد لاعبي فريق فاركو قبل خروجه من أرض الملعب.

وبعد خروج حمودي من أرض الملعب بديلاً، توجه له حكم المباراة وأشهر البطاقة الصفراء الثانية ويليها الحمراء، ليعترض لاعبو فاركو على طرد اللاعب عقب تبديله.

وينص قانون الاستبدال في كرة القدم على:

- تعتبر إجراءات التبديل قد اكتملت بمجرد دخول اللاعب البديل إلى ميدان اللعب.

- من تلك اللحظة يصبح البديل لاعبا، واللاعب المستبدل يفقد صفته كلاعب.

- يكون كافة اللاعبين البدلاء خاضعين لسلطات واختصاصات الحكم سواء تم استدعاؤهم للعب أم لا.

وبناء على قرأته من نص القانون، هل تعتقد بأن حكم مباراة فاركو والمصري اخطأ بطرد حمودي عقب تبديله وليس قبل أن يتم التبديل؟