رسميًا.. فاركو يحتج ويطالب بإعادة مباراة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

احتج نادي فاركو رسميا على القرار التحكيمي المخالف للائحة -على حد وصف النادي- في مباراة الفريق أمام نادي المصري البورسعيدي، والتي اقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية اليوم الاثنين.

وطالب فاركو بإعادة مباراة المصري البورسعيدي بعد أن شهدت خطأ تحكيميا من قبل حكم اللقاء محمود البنا.

وجاء قرار إشهار البطاقة الصفراء الثانية والبطاقة الحمراء، لاشتباك حمودي مع أحد لاعبي فريق فاركو قبل خروجه من أرض الملعب مباشرة وليس بعد استبداله.

وبعد خروج حمودي من أرض الملعب بديلاً، توجه له حكم المباراة وأشهر البطاقة الصفراء الثانية ويليها الحمراء، ليعترض لاعبو فاركو على طرد اللاعب عقب تبديله.

وفاز المصري البورسعيدي على نظيره فاركو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أحمد حمودي في الدقيقة 38 بعد عرضية من أوستن أوموتو

وارتفع رصيد المصري للنقطة الـ13 ليتساوى مع الزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد فاركو عند النقطة التاسعة في المركز السابع.