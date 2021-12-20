شكرا لقرائتكم خبر عن من ينتصر من الخواجات فى قمة السلة بين الأهلى والزمالك الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى التاسعة والنصف مساء اليوم فريق كرة سلة الأهلى مع نظيره الزمالك فى إطار الجولة الرابعة من الدور الأول لدورى كرة السلة رجال، والتى تقام بصالة عبد الله الفيصل بالجزيرة.

ويدخل الفريقان مباراة الليلة بقيادة أجنبية، حيث يتولى تدريب الأهلى المدرب الإسبانى أوجستى بوش، وفى المقابل اليونانى فانجيليس انجيلو مدرب الزمالك، وسط ترقب وتساؤلات لمن تكون الغلبة فى النهاية المدرسة الإسبانية أم اليونانية.

وسبق وقاد أوجستى بوش تدريب سلة الزمالك قبل توليه المهمة مع الفريق الأحمر، وحقق مع الأبيض بطولتى دورى السوبر، وكذلك بطول الـ BAL ، كأول فريق فى تاريخ أفريقيا يتوج باللقب، وبعد ذلك رحل بوش إلى الأهلى وتوج معه ببطولات منطقة القاهرة، والبطولة العربية، بالإضافة إلى بطولة دورى مرتبط كرة السلة.

أما المدرب اليونانى فودع بطولة دورى المرتبط مع الأبيض، وينافس فى ربع نهائى كأس مصر، بينما فى دورى السوبر يقع فى المركز الثامن برصيد 3 نقاط بالهزيمة فى المباريات الثلاث التى خاضها.