شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سبورتنج 0/3 فى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 0/3 فى الجولة الخامسة بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2021/2022. ويلتقى الأهلى مع الإعلاميين الجمعة المقبل فى الجولة السادسة برحلة الدفاع عن اللقب.

بينما يلتقى فريق سيدات الأهلى فى السادسة مساء مع هليوبوليس فى مباراة الدخول بموسوعة جينيس.

ونجح ياسر قمر فى رئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة بالفوز على منافسه شريف الشمرلى فى الانتخابات التى عقدت مؤخرا، بينما نجحت هناء حمزة فى منصب نائب الرئيس وعمرو مخلوف نائبا للصندوق.

ونجح فى العضوية كل من تامر بيبرس وعايدة اسماعيل ووائل قنديل ومحمود الفقى وشوكت صابر ويوسف حسن.