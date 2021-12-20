شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت تمهيدى كأس مصر.. خسارة الترسانة أمام بنها والمصرى بالسلوم يهزم القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات دور الـ64 لكأس مصر التى أقيمت اليوم مفاجآت كبرى بعد تغلب بنها على الترسانة بملعبه بهدفين مقابل هدف، وخسر القناة من المصرى بالسلوم بنفس النتيجة ليودع الشواكيش والقناة الكاس مبكرا ويتأهل الفائزون لدور 32 للبطولة.

فى استاد حسن الشاذلى بميت عقبة ودع فريق الترسانة مسابقة كأس مصرعقب الخسارة أمام فريق بنها بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم.

وودع فريق القناة مسابقة كأس مصر عقب الخسارة من المصرى بالسلوم 1/2، فى الوقت الذى خسر فريق النجوم أمام نادى المصرية للاتصالات بنتيجة 1/3 فى المباراة التي جمعتهما على ملعب فريق الإعلاميين بمدينة السادس من أكتوبر.

وحقق فريق كفر الشيخ الفوز على بلدية المحلة بركلات الترجيح، فيما نجح فريق المنصورة فى الفوز على مركز شباب السرو بركلات الترجيح، واستطاع فريق ألعاب دمنهور في الفوز على فريق أبوقير للأسمدة بهدف دون رد.