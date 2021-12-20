شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يطلب إعادة مباراة المصري بسبب مخالفة القانون فى طرد حمودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مجلس إدارة نادي فاركو بإعادة مباراته مع المصرى البورسعيدى التى انتهت بفوز الأخير بهدف دون مقابل فى الجولة السابعة للدورى، وذلك بسبب خطأ الحكم محمود البنا فى فى تطبيق القانون.

فاز فريق المصرى البورسعيدى على فاركو بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، والتى أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ووفقا لبيان إدارة فاركو، قرر النادي طلب إعادة المباراة بسبب واقعة مخالفة للقانون واللوائح حيث شهد اللقاء واقعة وهى أنه عقب طرد اللاعب أحمد حمودي لاعب نادي المصري البورسعيدي بعد تأخره في تغييره وهو مازال فى الملعب ولم يغادر الملعب، ولكن الحكم قام باستكمال المباراة بعد مشاركة بديله حتي نهاية اللقاء، وهو الأمر المخالف للائحة ويقضي باعادة اللقاء.