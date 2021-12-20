شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الجونة وإنبي قبل مواجهة الفريقين فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه نادى الجونة نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتى تقام بعد قليل باستاد خالد بشارة بمدينة الجونة، وتنقل أحداث المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 3.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

في حراسة المرمى : عماد السيد

في خط الدفاع : اسلام طارق، محمد نجيب ، عمرو طارق، عبد الجواد

في خط الوسط : نور السيد، عمرو بركات، محمد رزق، اسلام عبد النعيم

في خط الهجوم : كريم طارق، خالد قمر.

وجاء تشكيل إنبي كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جاد. خط الدفاع : مصطفى دويدار، إبراهيم يحيى، محمد إسماعيل، مروان داوود. خط الوسط : أحمد العجوز، مصطفى جمال، مصطفى شكشك. خط الهجوم : دينو بيتر، جون إيبوكا، مصطفى شلبي.

ويحتل نادي إنبي المركز 11 في ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط بينما يحتل نادي الجونة المركز 12 برصيد 7 نقاط.