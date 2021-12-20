شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل غزل المحلة والبنك الأهلي قبل مواجهتهما فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق غزل المحلة نظيره البنك الأهلي بعد قليل ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز. وأعلن محمد عودة المدير الفنى لغزل المحلة تشكيل لفريقة فى مباراة اليوم، وجاء كالتالى:

محمود رضا، محمد فتح الله، ابراهيم كونيه، يحيى حامد، احمد عفيفي، باولون فوافي، ايهاب سمير، حميد ماو، احمد غنيم، معاذ الحناوي، عبده يحيى.

كما أعلن خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلي، تشكيل فريقه لمباراة اليوم وجاء كالتالى:

اسحاق يعقوبو، محمد احمد، محمد فتحي محمود، محمود محمد، احمد محمد سعيد، محمود احمد، فادي فريد، اسامه ابراهيم، مجد هلال، احمد ياسين، موسي دياوارا.

ويدخل البنك الأهلي المباراة في المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 10 نقاط متساوياً مع المصري صاحب المركز الرابع، وفاز البنك الأهلي في 3 مباريات وتعادل في واحدة وخسر مباراتين، بينما يدخل غزل المحلة اللقاء في المركز السادس برصيد 9 نقاط حصدها أبناء المحلة بعد الفوز في مباراتين والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مباراة وحيدة كانت أمام الأهلي.