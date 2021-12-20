شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفوز على فاركو بهدف حمودى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق المصرى البورسعيدى على نظيره فاركو بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، والتى أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية.

سجل الهدف للمصرى أحمد حمودى فى الدقيقة 37 من أحداث المباراة، تسلم حموى الكرة من أوستين أموتو الذى مررها عرضية من جهة اليسار ليقابلها أحمد حمودي بتسديدة مباشرة مرت على يمين الحارس محمد صبحي معلنا تقدم الفريق البورسعيدى .

جاء الهدف ليسيطر لاعبى فاركو على الكرة وسط محاولات لتسجيل هدف وإدراك التعادل، لكن دون جدوى فى ظل قيام دفاع المصرى بتشتيت الكرة أكثر من مرة، والمحافظة على الشباك نظيفة.

كما شهد اللقاء طرد عزمى غومة لاعب فاركو بعد تداخله مع كريم العراقى لاعب المصرى البورسعيدى، وإعاقته قبل وصوله للمرمىز

وفاز المصرى فى الجولة السابقة على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليقتحم المربع الذهبي، وكذلك فاز فاركو في الجولة السابقة على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

ارتفع رصيد المصري الى 13 نقطة ، 7 مباريات، فاز خلالهم في 3 مباريات وتعادل في 4 لقاءات أخرى ولم يتلقى أي هزيمة ، بينما تجمد رصيد فاركو عند النقطة 9 ، حصدها من 7 جولات، حيث فاز في 3 مباريات وخسر أربعة مواجهات .