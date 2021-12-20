شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مشاركات الأهلى فى السوبر الأفريقي قبل مواجهة الرجاء.. 7 ألقاب ×9 لقاءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الأهلى مع فريق الرجاء المغربى في السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد أحمد بن علي فى قطر، في كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم. ويدخل الأهلى اللقاء بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا، بينما يدخل الرجاء المغربى اللقاء بصفته بطلا للكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل.

وتعد مباراة الأهلى والرجاء هى العاشرة للمارد الأحمر في كأس السوبر الأفريقي، حيث سبق وخاض 9 مواجهات، توج بـ 7 ألقاب وخسر مباراتين فقط.

ونستعرض في التقرير التالى تاريخ مشاركات الأهلى فى السوبر الأفريقي قبل مواجهة الرجاء..

1994.. الأهلى 0/ 1 الزمالك

2002.. الأهلى 4/ 1 كايزر تشيفز

2006.. الأهلى 0 /0 الجيش الملكى "الفوز بركلات الترجيح"

2007.. الأهلى 0/0 النجم الساحلى "الفوز بركلات الترجيح"

2009.. الأهلى 2/ 1 الصفاقسى

2013.. الأهلى 2/ 1 ليوباردز الكونغولى

2014.. الأهلى 3 /2 الصفاقسى

2015.. الأهلى 1 /1 وفاق سطيف "الهزيمة بركلات الترجيح"

2020.. الأهلى 2/ 0 نهضة بركان