الامارات | الغموض يحيط بمصير كأس أمم إفريقيا في الكاميرون

شكرا لقرائتكم خبر عن الغموض يحيط بمصير كأس أمم إفريقيا في الكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحيط الشكوك حول مصير استضافة الكاميرون لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2022 في يناير المقبل، بعدما لم يتمكن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) من اصدار بيان واضح بشأن هذه المسألة .

وقال موتسيبي للصحفيين لدى وصوله إلى مطار "نسيمالين" الدولي: "سنتحدث غدا وسنخبركم بالجديد".

ويزور موتسيبي الكاميرون لمناقشة مصير البطولة المؤجلة مع الجهات المسؤولة عن كرة القدم في البلاد ومع الرئيس بول بيا، وهي البطولة المقرر إقامتها في الفترة من التاسع من يناير وحتى السادس من فبراير المقبلين.

ويتعارض موعد نهاية بطولة كأس أمم أفريقيا مع انطلاق بطولة كأس العالم للأندية التي من المقرر أن تنطلق في الثالث من فبراير المقبل.

واشتكى النادي الأهلي المصري، بطل أفريقيا، من احتمالية غياب عشرة لاعبين للانضمام لمنتخبات بلدانهم، الأمر الذي سيقلص حظوظ الفريق في البطولة التي ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأدت المخاوف حول انتشار فيروس كورونا في عدة مناطق بالكاميرون، إلى اقتراحات بتأجيل البطولة مجددا.

لكن عدة نجوم سابقين في كرة القدم الكاميرونية، بما فيهم صامويل إيتو الرئيس الحالي لاتحاد الكرة هناك، يرغبون في إقامة البطولة كما مقرر .

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