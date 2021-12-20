الامارات | "لاعب مصري واحد".. الجزائر تسيطر على تشكيلة المثالية لكأس العرب (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن "لاعب مصري واحد".. الجزائر تسيطر على تشكيلة المثالية لكأس العرب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر المنتخب الجزائري على التشكيلة المثالية للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب التي اختتمت أخيراً بفوز "محاربي الصحراء" في المباراة النهائية على حساب المنتخب التونسي بهدفين نظيفين بعد شوطين إضافيين، إذ ضمت التوليفة العربية الأفضل أربعة نجوم من الجزائر ولاعبين اثنين من منتخبات تونس، والمغرب، وقطر، ولاعب وحيد من مصر.

وذكرت اللجنة المنظمة للبطولة بأن التشكيلة جمعت الأسماء اللامعة التالية: رايس إمبولحي (الجزائر) في حراسة المرمى، ومحمد الشيبي (المغرب)، بدر بانون (المغرب)، جمال بلعمري (الجزائر)، أحمد فتوح (مصر) للدفاع، وعبدالعزيز حاتم (قطر)، ياسين إبراهيمي (الجزائر)، يوسف المساكني (تونس) للوسط، وأكرم عفيف (قطر)، يوسف بلايلي (الجزائر)، سيف الدين الجزيري (تونس) للهجوم.

يذكر أن إبراهيمي نال الكرة الذهبية بعد أن اختارته اللجنة المنظمة كأفضل لاعب في النسخة العاشرة من البطولة، وحصل مواطنه يوسف بلايلي على الكرة الفضية كثاني أفضل لاعب، فيما حصل القطري أكرم عفيف على الكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب في البطولة.

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