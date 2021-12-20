الامارات | كوزمين: مالانغو خارج حسابات الشارقة بسبب الإصابة

شكرا لقرائتكم خبر عن كوزمين: مالانغو خارج حسابات الشارقة بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب فريق الشارقة الروماني كوزمين أولايو، مباراة فريقه المرتقبة يوم بعد غد الأربعاء أمام فريق حتا ضمن مباريات دور الـ 16 في مسابقة كأس رئيس الدولة بالصعبة، كون ان مثل هذه المباريات تلعب بنظام خروج المهزوم، مشيرا في ذات الوقت إلى أن مستوى حتا في الفترة الأخيرة في تصاعد، كما أن معنويات لاعبيه عالية بعد فوز الفريق في المباريات الأخيرة، معتبرا أن ذلك يتطلب من اللاعبين الإنتباه، مشددا على أن العنصر الأهم هو التعامل مع المباراة بأهمية وجدية وتركيز عالي، مؤكدا أن الشارقة سيفقد لاعبه الكنغولي بن مالانغو بسبب الإصابة التي تعرض لها أخيرا.

وقال كوزمين خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد اليوم الاحد بنادي الشارقة: "يعود الشارقة للمباريات الرسمية من خلال مباراة حتا في الكأس وذلك بعد مرحلة تحضيرية خاضها الفريق في الفترة الماضية".

وأشار كوزمين إلى مباراة حتا ستكون أول مباراة مع الفريق في كأس رئيس الدولة، عقب توليه تدريب الفريق أخيرا، مؤكدا أنه بالنسبة له فإن المباراة لن تكون سهلة، وأن في كرة القدم ليس هناك فريق يمكن أن يفوز في مباراة قبل أن يلعبها .

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