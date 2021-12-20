اختيار محمد صلاح لاعب العام في الدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

اختير النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن محمد صلاح، البالغ من العمر 29 عاما، اختير لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز بتصويت الجماهير.

وتقدم الجائزة من صحيفة ”ميرور“، إذ كشفت عن مشاركة 140 ألف مشجع في التصويت على الجائزة.

يشار إلى أن محمد صلاح سجل الموسم الحالي 22 هدفا وصنع 9 في 24 مباراة مع ليفربول، بينها تسجيل 15 هدفا وصناعة 9 في 18 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتصدر ترتيب هدافي البريميرليغ.

لكن محمد صلاح فشل في التسجيل أو الصناعة في المباراة التي جمعت ليفربول وتوتنهام أمس في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي، وهي التي انتهت بالتعادل 2/2.

ووفقا لشبكة ”سكواكا“ للأرقام فإن صلاح فشل للمرة الأولى في التسجيل أو الصناعة في 16 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكانت البداية بالتسجيل في التعادل أمام تشيلسي في شهر أغسطس الماضي.

ويملك ليفربول 41 نقطة من 18 مباراة ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، ويتأخر الريدز بـ3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب.

وانتقل صلاح من روما إلى ليفربول صيف عام2017، مقابل 42 مليون يورو، وسجل حتى الآن مع الريدز 147 هدفا وصنع 56 في 227 مباراة.

وعلى مستوى الألقاب نال صلاح مع ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019، ولقب الدوري الإنجليزي موسم 2019/2020، ولقب كأس العالم للأندية 2019، وكأس السوبر الأوروبي 2020.

يشار إلى أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي في يونيو 2023، وما زالت إدارة الريدز لم تتوصل لاتفاق مع اللاعب حول التجديد.

ويوم أمس علق المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول على تجديد عقد صلاح وقال: ”لا أشعر بالقلق بشأن وتيرة المحادثات مع صلاح، إننا نجري مفاوضات جيدة حقا معه“.

وأضاف كلوب: ”أريد أن يجدد صلاح مع ليفربول، لكن متى؟ لا أهتم كثيرا، المفاوضات تسير بشكل جيد.. هذه هي الإجابة“.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول مع ليستر سيتي، يوم الأربعاء، في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ثم مع ليدز يونايتد ثم ليستر سيتي ثم تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.