شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يحدد تدريبات خاصة لفخر الدين لتجهيزه لمواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، برنامجاً تدريبياً خاصاً للدولى التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق لتجهيزه لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها فى الخامسة والنصف مساء الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي، فى إطار مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز.

وحدد المدير الفنى لبيراميدز برنامجا استشفائيا للاعب، خاصة أنه عائد من قطر بعد المشاركة مع منتخب بلاده فى بطولة كأس العرب، ويرغب إيهاب جلال فى استشفاء اللاعب وتخفيف الحمل البدنى حتى يصبح جاهزًا للمشاركة مع فريقه فى أى وقت.

وأعلن إيهاب جلال قائمة مباراة طلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين في عودة منافسات الدوري الممتاز بعد التوقف الأخير.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد فتحي - حسين السيد - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - ناصر منسي