شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قمة الأهلى والزمالك فى دورى السلة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم منافسات الجولة الرابعة من الدور الأول من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال لترتيب المراكز من الأول إلى الثامن، ومن بينها مواجهة الأهلى والزمالك.

موعد ومكان المباراة

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى دورى السلة فى التاسعة والنصف مساء اليوم، على صالة عبد الله الفيصل بالجزيرة.

المدير الفنى لكل فريق

يتولى الإسبانى أوجستى بوش تدريب فريق سلة الأهلى، بعد رحيله عن سلة الزمالك ، والذى بدأ المهمة فى يوليو الماضى خلفا لماريو بالما ، وفى المقابل اليونانى فانجيليس أنجيلو الذى تولى تدريب الزمالك خلفا لأوجستى بوش ..

ترتيب الفريقين فى جدول الدورى

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 5 نقاط، بالفوز فى مباراتين والخسارة فى واحدة ، بينما يقع الزمالك فى المركز الثامن و الأخير برصيد 3 نقاط بعد الهزيمة فى المباريات الثلاثة التى تم خوضها.