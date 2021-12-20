شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن الأسماء النهائية للمرشحين للانتخابات السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق فى الرابعة عصر اليوم باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرة لكرة القدم، المقرر إجراؤها 5 يناير المقبل، وتقدم حتى موعد الإغلاق قائمتان إحداهما تقدمت أمس برئاسة جمال علام وخالد الدرندلى نائب رئيس، والأعضاء محمد حلمى مشهور ومحمد أبو الوفا وحازم إمام ومحمد بركات وإيهاب الكومى وعامر حسين ودينا الرفاعى، بالإضافة إلى القائمة الاحتياطية التي تضم خالد أبو الوفا وعادل سلومة وعزة أبو الخير، وتم تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة وجرجا.

فيما تقدمت اليوم القائمة الثانية لانتخابات اتحاد الكرة وتضم محمد إبراهيم رئيسا ومحمد حسنى نائبا للرئيس والأعضاء مؤمن جاد وأسامة محمود ومحمد حسن ومصطفى محمد وحامد مرتضى وإسلام عبد رب النبى ونيفين جمال واحتياطيا مصطفى لطفى وشريف عبد المنعم ونجلاء شبل، وتم تزكية القائمة من أندية سوهاج وطهطا والمراغة.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد كرة القدم السبت المقبل الأسماء النهائية للمرشحين بعد مراجعة أوراق الترشح ومطابقتها بالشروط الواردة فى اللائحة.

وهناك بعض الشروط التى يجب توافرها فى المرشح لانتخابات اتحاد الكرة التى وهى: أن يكون مواطنا مصريا يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، ألا يقل عمره عن 50 عاما بالنسبة للرئيس و30 عاما بالنسبة للعضوية، حسن السيرة والسمعة، حاصل على شهادة جامعية، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، لم يصدر ضده عقوبة الايقاف من أى اتحاد رياضى دولى، يجب أن يكون المرشح لديه خبرة فى مجال كرة القدم أو سبق له العمل فى مجال الكرة محليا أو دوليا سواء لاعب كرة قدم أو حكم سابق أو مدربا أو عضوا سابقا بمجلس ادارة الاتحاد أو أى هيئة رياضية.