شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. انتخابات اتحاد الكرة 5 يناير بعد تقدم قائمتين.. وإلغاء التزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إقامة انتخابات 5 يناير المقبل بعد تقدم قائمتين للانتخابات، وهي جمال علام وقائمة محمد إبراهيم، والتي تقدمت بأوراقها اليوم، الاثنين قبل غلق باب الترشح برئاسة محمد إبراهيم سالم، وذلك قبل ساعات من غلق باب القيد وجاءت باقي الأسماء كالتالي:

محمد إبراهيم رئيس نادي بولاق الدكرور

محمد حسني سوهاج

محمد حسن عضو طهطا

مؤمن زكريا لاعب سابق

أسامه البلم لاعب كرة سابق

نيفين عتمان لاعبة وادي دجلة

مصطفي خليفة لاعب سابق

اسلام عبد رب النبي لاعب سابق

حامد أبو الدهب.

والقائمة البديلة:

مصطفي لطفي

نجلاء شبل.

شريف عبد المنعم.

وأغلق اليوم اتحاد الكرة باب الترشيح للانتخابات المقبلة بعد مرور 7 أيام وفقا للائحة، وتقام انتخابات اتحاد الكرة يوم 5 يناير المقبل، على أن يغلق باب الترشيح للانتخابات في تمام الرابعة عصر اليوم الاثنين حيث فتحت الجبلاية باب الترشيح الثلاثاء الماضى.

وتقدمت أمس قائمة جمال علام بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، والتى تقام يوم 5 يناير المقبل. وتضم القائمة كلا من جمال علام رئيسا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية كل من حازم إمام ومحمد بركات وعامر حسين ومحمد أبو الوفا واللواء حلمى مشهور وإيهاب الكومى ودينا الرفاعي.

وهناك بعض الشروط التى يجب توافرها فى المرشح لانتخابات اتحاد الكرة التى وهى: أن يكون مواطنا مصريا يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، ألا يقل عمره عن 50 عاما بالنسبة للرئيس و30 عاما بالنسبة للعضوية، حسن السيرة والسمعة، حاصل على شهادة جامعية، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، لم يصدر ضده عقوبة الايقاف من أى اتحاد رياضى دولى،. يجب أن يكون المرشح لديه خبرة فى مجال كرة القدم أو سبق له العمل فى مجال الكرة محليا أو دوليا سواء لاعب كرة قدم أو حكم سابق أو مدربا أو عضوا سابقا بمجلس ادارة الاتحاد أو أى هيئة رياضية.

وفتح اتحاد الكرة باب الترشح للانتخابات الثلاثاء الماضى، ولمدة أسبوع، حيث سيتم غلق الباب فى الرابعة عصر اليوم الاثنين .