شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 20 / 12 / 2021 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها أوباما وعاشور جاهزان لتدعيم الزمالك أمام المقاولون العرب، وطبيب الأهلى يكشف موقف الشناوى من مباراة الرجاء المغربى فى السوبر الأفريقي.

أوباما وعاشور جاهزان لتدعيم الزمالك أمام المقاولون العرب

تأكدت جاهزية الثنائى يوسف إبراهيم أوباما وإمام عاشور لاعبى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك للمشاركة مع الفريق فى مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد عثمان أحمد عثمان ضمن مواجهات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

طبيب الأهلى يكشف موقف الشناوى من مباراة الرجاء المغربى فى السوبر الأفريقي

يشارك محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما حصل على راحة من مران أمس، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الأفريقي.

فريدة عثمان تتأهل لنصف نهائى بطولة العالم للسباحة بالإمارات

نجحت فريدة عثمان لاعبة منتخب السباحة فى التأهل إلى منافسات نصف نهائي بطولة العالم للسباحة، التى تقام بالإمارات، بسباق 100 م فراشة، بعدما احتلت المركز العاشر بالتصفيات فى زمن 57.18 ثانية.

برناج تأهيلي لـ أكرم توفيق فى قطر قبل السوبر الأفريقي

أدى أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي بعد شكواه من بعض آلام فى العضلة الأمامية، نتيجة كدمة قوية تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني فى بطولة كأس العرب.

سامح فهمي وقائمته يعتذرون عن عدم خوض انتخابات اتحاد الكرة

أعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم وعضو الجمعية العمومية عن عدم خوضه لإنتخابات الإتحاد المصري لكرة القدم خلال هذه الدورة.

الإسماعيلى يستقر على فسخ التعاقد مع مروان الصحراوى بالتراضى

استقرت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة حمادة المصرى وعضوية أشرف خضر ومحمود حسن على فسخ التعاقد مع التونسى مروان الصحراوى مدافع الفريق الأصفر بالتراضى مع إجراء تسوية مالية مع اللاعب فيما يخص مستحقاته المادية لإنهاء العلاقة بين الطرفين بالتراضى فى ظل رغبة الجهاز الفنى للدراويش بقيادة خوان براون واللجنة الفنية ولجنة التعاقدات فى رحيل اللاعب فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة تمهيداً لإفساح المجال أمام قيد لاعب أفريقى جديد.

كيروش يطلب مباراة ودية لمنتخب مصر قبل أمم أفريقيا 2022

عقد مسؤولو اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، اجتماعا مع جهاز المنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش لمناقشة الاستعدا لبطولة أمم أفريقيا فى الكاميرون 2022.