شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى لمواجهة الرجاء المغربي فى السوبر الأفريقي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف الأهلى استعداداته لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها مساء الأربعاء المقبل بالدوحة فى كأس السوبر الأفريقى، ويخوض المارد الأحمر مباراة السوبر بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية، لذا نلقى الضوء على كواليس استعدادات الأهلى للسوبر الأفريقى بالسطور التالية..

س: ما هى قائمة الأهلى لموقعة السوبر الأفريقى ؟

ج: تضم قائمة الأهلى للسوبر الأفريقى كلا من: "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا".

س: كيف استعد الأهلى للسوبر الأفريقى فى القاهرة؟

ج: خاض الفريق مباراتين وديتين استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي، تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.

س: وكيف يستعد الأهلى لمواجهة الرجاء فى الدوحة؟

ج: يواصل الفريق تدريباته على فترتين بالدوحة استعداداً للسوبر الأفريقى، ويفرض موسيمانى سياجاً من السرية على تدريبات الفريق منذ سفره إلى قطر مساء الجمعة الماضى، ويرغب المدير الفنى فى تجهيز لاعبيه معنوياً ونفسياً لمواجهة بطل المغرب الصعبة .

س: وماذا عن موقف محمد الشناوى من السوبر الأفريقى؟

ج: أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى، فى تصريحات صحفية، أن الشناوى سليم تمامًا، ولا يشكو من أى إصابة أو إجهاد بعد عودته من المشاركة مع المنتخب الوطني فى بطولة كأس العرب التي أقيمت فى قطر.

وأوضح أن الشناوى خضع لفحوصات طبية فور الانضمام إلى البعثة، وقام الجهاز الفني بمنحه راحة مع بقية اللاعبين الدوليين، للتخلص من الإجهاد قبل الانتظام فى استعدادات الأهلي لمباراة الرجاء المغربي.

س: وماذا عن موقف على معلول؟

ج: على معلول أجرى أشعة سونار جاءت نتيجتها إيجابية للغاية، وأثبتت جاهزيه للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي ومن ثما الظهور فى تشكيلة الاهلى الاساسية بالسوبر.