شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على الرجاء المغربي بـ20 مليون يورو قبل موقعة السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادي الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية، تحدياً جديداً عندما يلتقي الرجاء المغربي بطل النسخة الماضية من كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين الأربعاء المقبل لتحديد بطل كأس السوبر الأفريقي.

وتفوق النادي الأهلي فى القيمة التسويقية بفارق كبير عن الفريق المغربي، حيث بلغت قيمة قائمة لاعبي القلعة الحمراء 31 مليوناً و380 ألف يورو، ما يعادل 555 مليوناً و110 آلاف جنيه مصرى.

بينما بلغت القيمة التسويقية لقائمة لاعبي الرجاء 11 مليوناً و630 ألف يورو، ما يعادل 205 ملايين و730 ألف جنيه مصري، ليتفوق الأهلي على الرجاء في القيمة التسويقية بفارق 20 مليون يورو، ما يعادل 349 مليونا و380 ألف جنيه مصرى.

وينتظم لاعبو الاهلى الدوليون اليوم، الأحد، فى معسكر المارد الأحمر المغلق بقطر استعداداً لموقعة الرجاء المغربى بالسوبر الأفريقى والمقرر لها الأربعاء المقبل وذلك بعد نهاية رحلتهم في بطولة كأس العرب حيث شارك محمد الشناوى وأكرم توفيق وأيمن أشرف وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة ومحمد شريف مع منتخب مصر الذى ودع البطولة من الدور نصف النهائي لصالح نظيره التونسى.

كما تواجد الدولي التونسي على معلول مع منتخب بلاده الذى وصل للمباراة النهائية، فيما انضم المغربى بدر بانون للمعسكر الأحمر فور وصول البعثة الجمعة الماضية نظراً لخروج اسود الأطلسى من الدور ربع النهائي للبطولة.