غلق باب الترشح على انتخابات اتحاد الكرة.. والحسم بين قائمتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أُغلق في الرابعة عصر اليوم الاثنين، باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المقرر إجراؤها يوم 5 يناير المقبل.

وتقدمت قائمتين فقط للمنافسة على رئاسة الجبلاية، حيث تقدمت القائمة الأولى أمس الأحد برئاسة جمال علام، خالد الدرندلي نائب رئيس، والأعضاء محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا وحازم إمام ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي، بإلإضافة إلى القائمة الاحتياطية وتضم خالد أبو الوفا وعادل سلومة وعزة أبو الخير، وتم تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة وجرجا.

بينما تقدمت اليوم الاثنين القائمة الثانية والتي ضمت كل من: محمد إبراهيم رئيسا، محمد حسني نائبا للرئيس، والأعضاء مؤمن جاد وأسامة محمود ومحمد حسن ومصطفى محمد وحامد مرتضى وإسلام عبد رب النبي ونيفين جمال واحتياطيا مصطفى لطفي وشريف عبد المنعم ونجلاء شبل، وتم تزكية القائمة من أندية سوهاج وطهطا والمراغة.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد كرة القدم يوم السبت المقبل الأسماء النهائية للمرشحين بعد مراجعة أوراق الترشيح ومطابقتها بالشروط الواردة في اللائحة.

جدير بالذكر أن قائمة إنكار الذات التي كان يرأسها المهندس سامح فهمي الوزير السابق، والتي أعلنت ترشحها أمس الأحد، تراجعت وأعلنت انسحابها من خوض سباق الانتخابات.