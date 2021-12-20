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بالأسماء.. قائمة جديدة تقتحم سباق انتخابات اتحاد الكرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن محمد إبراهيم سالم رئيس مجلس إدارة نادي بولاق الدكرور السابق، التقدم بقائمة للترشح في انتخابات اتحاد الكرة المصري.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات اتحاد الكرة في الخامس من شهر يناير المقبل.

ويرأس محمد إبراهيم سالم القائمة الجديدة المرشحة في انتخابات اتحاد الكرة، على أن يتواجد محمد حسني أبو الدهب في منصب النائب، وعضوية كل من مؤمن زكريا جاد، أسامة محمود، محمد حسن، مصطفى خليفة، حامد مرتضى، إسلام عبدربه ونيفين جمال على مقعد المرأة.

وسبق وتقدمت قائمة جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، بأوراق ترشحها لخوض الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة المقرر لها يوم 5 يناير المقبل.

جدير بالذكر أن قائمة إنكار الذات التي كان يرأسها المهندس سامح فهمي الوزير السابق، أعلنت اليوم الاثنين انسحابها من سباق الانتخابات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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