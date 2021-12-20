مصدر لمصراوي: الزمالك يقرر تعديل موعد فتح باب الترشح للانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف مصدر بالزمالك، أن إدارة الفريق قررت تعديل موعد فتح باب الترشح لانتخابات النادي.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق عن فتح باب الترشح لانتخابات النادي الأبيض لاختيار مجلس إدارة جديد يستمر لمدة 4 سنوات قادمة في قيادة القلعة البيضاء.

وقال مصدر بالزمالك في تصريحات خاصة ليلاكورة، إنه تم تعديل موعد فتح باب الترشح لانتخابات النادي ليقام يوم 22 ديسمبر الجاري بدلاً من 21 من الشهر ذاته.

وأشار المصدر إلى أنه تم تعديل موعد الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات النادي في الصحف إلى يوم 21 من الشهر الجاري.