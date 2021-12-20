مصدر لمصراوي: كيروش يغادر مصر.. ويكشف موعد معسكر الإعداد لكأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف مصدر، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، سيغادر مصر ويعود قبل بداية معسكر الإعداد لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل.

وكان كيروش أعلن عن قائمة ضمت 40 لاعباً، وهي القائمة المبدئية للفراعنة في كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلاكورة، إن كيروش سيغادر مصر وسوف يعود مجدداً يوم 28 من الشهر الجاري.

وأضاف: "عودة كيروش إلى مصر ستتأخر في حالة عدم إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا".

واختتم المصدر: "معسكر منتخب مصر للإعداد لبطولة كأس أمم أفريقيا سيقام في 31 ديسمبر".