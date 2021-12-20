أنس أسامة يشكو الزمالك.. وجلسة خاصة لحل أزمة مستحقاته

محمد اسماعيل - القاهرة - االقاهرة- الخليج 365:

تقدم أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة بنادي الزمالك بشكوى رسمية من أجل فسخ تعاقده مع الأبيض، لعدم حصوله على مستحقاته للموسم الجديد حتى الآن.

ومن المنتظر أن يعود أنس أسامة إلى القاهرة، خلال أيام، لحسم مصيره مع الفريق.

وأكد مصدر لمصراوي أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، سيعقد جلسة في وجود أحمد عادل المشرف على ألعاب الصالات بالنادي، مع أنس فور عودته إلى القاهرة، لإنهاء الأزمة وحصول اللاعب على مستحقاته.

وكان أنس سافر إلى قطر من أجل خوض برنامج تأهيلي، في مركز "أسباير"، بسبب الإصابة التي تعرض لها، بتمزق في غضروف الكتف، وخضع على إثرها لعلمية جراحية.

ويستكمل أنس أسامة برنامجه التأهيلي في مصر فور وصوله، قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك بشكل تدريجي.

وكان أنس تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة إفريقيا الوسطى ببطولة الأفرو باسكت.

ويذكر أن نادي الزمالك تحمل تكاليف سفر اللاعب لاكمال العلاج، في ظل عدم رد اتحاد كرة السلة على تحمل التكاليف خاصة وأنه تعرض للإصابة مع المنتخب.