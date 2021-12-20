شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى دورى السلة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدورالأول لدورى سوبر كرة السلة رجال لترتيب المراكز من الأول إلى الثامن، حيث يلتقى الأهلى مع الزمالك، والاتحاد السكندرى مع سبورتنج، والجزيرة مع التأمين، وسموحة مع الاتصالات.

موعد مباراة الأهلى والزمالك

تقام مباريات دورى السلة اليوم فى السادسة مساءً على مستوى مواجهات الجزيرة مع التأمين، وسموحة مع الاتصالات، والاتحاد مع سبورتنج، وتقام المباريات على ملاعب الأندية المذكورة أولا، وفيما يخص مباراة الأهلى والزمالك فتقام فى التاسعة والنصف مساء اليوم بدلا من الثامنة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك بدورى السلة

تذاع مباراة الأهلى والزمالك فى الجولة الرابعة بدورى سوبر السلة، على قناة أون تايم سبورت الحاصلة على حقوق بث وإذاعة المباراة، والتى تم تعديل موعدها نظرا لظروف البث.

ترتيب دورى السلة

ويتصدر الجزيرة ترتيب فرق الدورى برصيد 6 نقاط، بعدما حقق العلامة الكاملة فى كل المباريات التى تم خوضها فى البطولة، يليه الأهلى فى المركز الثانى برصيد 5 نقاط، بالفوز فى مباراتين والخسارة فى واحدة، ثم الاتصالات، والتأمين، والاتحاد السكندرى على الترتيب برصيد 5 نقاط أيضا. بينما يأتى سبورتنج فى المركز السادس برصيد 4 نقاط، يليه سموحة سابعا و الزمالك ثامنا بقاع الترتيب.